Taller “Mirando Nuestros Vínculos” en el Colegio de Ingenieros: un espacio de reflexión y crecimiento personal

El Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa fortaleciendo su propuesta de acompañamiento a la comunidad con la realización de un nuevo encuentro del taller “Mirando Nuestros Vínculos”, llevado a cabo en el Colegio de Ingenieros. La actividad reunió a vecinos interesados en reflexionar sobre las relaciones humanas y las emociones que atraviesan la vida cotidiana.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Salud, Daniela Amerise, expresó, “acompaño siempre con una mirada muy positiva estos encuentros que fortalecen los espacios desde el Departamento de Salud Mental, donde la comunidad encuentra un espacio de expresión, crecimiento, así como también los espacios de escucha, la atención en consultorio.”

En relación con la participación de la comunidad, añadió, “fueron entre treinta y cincuenta personas en cada uno de estos encuentros, muy agradecidos, como siempre, al Colegio de Ingenieros, que presta estas instalaciones, priorizando mirar las necesidades de la comunidad y fortaleciendo el trabajo y las iniciativas que el equipo del Departamento de Salud Mental siempre propone”.

Por su parte, Beatriz Montenovi, psicóloga del Departamento de Salud Mental y a cargo de los talleres, comentó, “desde hace cinco años aproximadamente estoy dictando los talleres que se llaman Mirando Nuestros Vínculos. Este año comenzamos en abril, en el Colegio de Ingenieros, cada tercer miércoles de cada mes. Son encuentros gratuitos y vivenciales. El objetivo de estos talleres es poder reflexionar sobre las relaciones que tenemos con las otras personas y así mejorar los vínculos en general, tanto persona a persona, como el vínculo con las emociones o con algún conflicto que se nos presenta en la vida diaria”.