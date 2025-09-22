Noticias de Jujuy

Trabajo en territorio. Oficina Móvil de asesoramiento y gestión para personas con discapacidad llega a Caimancito

Oficina Móvil de asesoramiento y gestión para personas con discapacidad llega a Caimancito

Este martes, estará en el Punto Digital de 9 a 12:30 horas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa acercando servicios y asesoramiento a las comunidades del interior mediante la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.

Este martes 23 de septiembre, la propuesta se desarrollará en el Punto Digital de la Municipalidad de Caimancito, ubicado en calle Catamarca entre Mendoza y Av. Santa Fe, de 9 a 12:30 horas.

• Asesoramiento integral: Pensión no contributiva por invalidez laboral, acompañamiento en trámites y consultas sobre auditorías de ANDIS.

• Trámites y Gestiones: Información sobre dónde y cómo acceder a servicios y beneficios disponibles.

• Atención al público: Personas con discapacidad, sus familias y la comunidad en general.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de acercar el Estado a la gente, promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso a derechos para todas las personas.

