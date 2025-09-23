Gobierno de Jujuy. Asueto escolar en adhesión a la FNE

Noticias de Jujuy

La Ministra de Educación de la Provincia, Mirian Serrano, dispuso mediante Resolución N° 8332 – E -, otorgó Asueto Escolar en todas las instituciones educativas de Nivel Inicial , Primario, Secundario y Superior de gestión pública estatal; provincial y municipal; privada ; social y cooperativa del territorio de la Provincia de Jujuy, los días Jueves 25 y Viernes 26 de septiembre de 2025.

La medida surge en adhesión a la realización y desarrollo de la 74° Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la que ha experimentado un incesante crecimiento, adquiriendo mayor prestigio y jerarquía tanto a nivel provincial como así también en el ámbito nacional, permitiéndole a nuestra Provincia mostrara orgullosamente el trabajo que el estudiante jujeño realiza.

La medida destaca la significativa participación de los estudiantes en la construcción de carrozas y/o carruajes, así como en todo el desarrollo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, se constituyen en una práctica educativa, cultural y social de alto valor simbólico para nuestra Provincia; motivo por el cual desde el Poder Ejecutivo se realizan distintas acciones para acompañar y garantizar que la comunidad educativa pueda disfrutar de la Fiesta.

