Continúa la campaña de castración masiva, ahora de forma gratuita

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se dará continuidad a la campaña de castración masiva de mascotas que se desarrolla cada jueves en distintos puntos de la ciudad, con la novedad de que los turnos otorgados para este jueves 25 serán totalmente gratuitos. En total se entregarán 120 turnos distribuidos de la siguiente manera: Centro Modelo 1 (Santa Rosa), 45; Centro Modelo 2 (Alto Comedero), 45; 18 Hectáreas, 15; 14 Hectáreas, 15; y en el CPV “General Arias” del barrio Kennedy, 30.

En este sentido, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, explicó, “este jueves, como todos los jueves, seguimos con las castraciones masivas, estamos otorgando 120 turnos, pero ahora con la novedad de que estos 120 turnos, serán gratuitos. La gente tiene que ir a los distintos centros que tenemos en el Municipio: Centro Modelo de Zoonosis 1, del Barrio Santa Rosa; Centro Modelo de Zoonosis 2, en avenida Yuto del barrio Alto Comedero; y el edificio 9 de Julio, se les otorgará el turno de manera gratuita, con los mismos requisitos: certificado de vacunación antirrábica vigente, y que las mascotas sean mayores a 6 meses y menores a 8 años de edad”.

Por su parte, el director de Descentralización, Daniel Toconas, precisó, “este jueves estaremos en el barrio Kennedy, más precisamente en el Centro de Participación Vecinal ‘General Arias’, donde se otorgan los turnos gratuitos para 30 mascotas, así que, invitamos a toda la comunidad del barrio y sus adyacentes a que se acerquen al CPV para inscribirlos dentro del cupo para la castración masiva del día jueves. Explicarles que seguimos también haciendo la campaña de vacunación gratuita”.

En la misma línea, la subdirectora de Descentralización, Alejandra Cruz, destacó, “la Dirección de Descentralización, a través de los diferentes CPV colabora en esta campaña masiva, no solo de vacunación, sino ahora de castración gratuita para toda la comunidad. Es necesario, estos fines, visitar la página oficial de la Municipalidad www.sansalvadordejujuy.gob.ar para verificar los días y en qué lugar específicamente se realizará la vacunación y la campaña de castración”.