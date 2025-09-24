Cultura. Centro Cultural Culturarte aborda la representación del cuerpo en el arte a través de taller especializado

El jueves 25 de septiembre, de 10 a 12 horas, el Centro Cultural Culturarte será sede de una propuesta educativa innovadora. El taller y conversatorio «Arte y Modelaje: el cuerpo como territorio en la historia del arte» ofrecerá un recorrido histórico sobre la representación corporal en distintas corrientes artísticas

La actividad estará conducida por los profesores Analía García y Martín Sajama, quienes guiarán a los participantes en una reflexión profunda sobre la relación entre creación, representación y corporalidad a lo largo de la historia del arte.

Dirigido especialmente a estudiantes, artistas y practicantes del modelaje, el encuentro promete generar un espacio de diálogo interactivo sobre uno de los temas más fascinantes del arte universal. La entrada es libre y gratuita para todo el público interesado.