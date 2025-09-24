Fuerte impacto del proyecto «Conciencia Animal»: Más de 7.400 castraciones en seis meses

El proyecto «Conciencia Animal», una iniciativa de castraciones y vacunación antirrábica masiva y gratuita para caninos y felinos, ha logrado cifras significativas en sus primeros seis meses de ejecución. La campaña, impulsada por el Gobierno de la Provincia, ha alcanzado un total de 7.474 castraciones y ha inoculado 4.452 vacunas antirrábicas.

Esta iniciativa se enmarca en un plan provincial que busca frenar el crecimiento descontrolado de la población animal y mitigar sus consecuencias directas, como el abandono, la superpoblación de animales en situación de calle y la consecuente proliferación de enfermedades. El proyecto también promueve activamente la tenencia y cuidado responsable de las mascotas.

Las acciones de «Conciencia Animal» son el resultado de una coordinación estratégica entre centros vecinales, municipios y la Dirección Provincial de Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

El Gobierno Provincial ha decidido abordar esta problemática como una cuestión prioritaria de salubridad pública, debido a la alta tasa de reproducción descontrolada. La proliferación excesiva de animales en el entorno urbano no solo genera condiciones insalubres, sino que también incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, como la rabia, lo que pone en peligro la salud de la ciudadanía.

El proyecto cuenta con la adhesión y el compromiso de diversas Asociaciones, Fundaciones, Rescatistas Independientes, Veterinarias y distintos actores de la sociedad, incluyendo el Círculo Veterinario de la Provincia, quienes realizan un «ingente esfuerzo en el cuidado, dedicación, empatía y respeto hacia los animales de compañía, por su condición de seres sintientes».