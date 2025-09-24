Provincia y municipio. Obras de infraestructura urbana para Yuto

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Yuto, ejecutan una serie de acciones conjuntas que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Recientemente, el gobernador Carlos Sadir recorrió la obra de adoquinado de un tramo de la calle Sarmiento, una de las arterias más transitadas del lugar.

En este marco, progresa la ejecución de un plan de obras de infraestructura que tienen como objetivo optimizar la trama urbana de la ciudad.

El mandatario provincial, acompañado por el intendente David Abraham Paoli, verificó el progreso de la obra de adoquinado de la calle Sarmiento, etapa que proyecta futuras ampliaciones sobre la misma arteria.

Estudiantes de 4° y 5° año de la Escuela de Minas sede Yuto, presenciaron la elección de la Representante de Jujuy de los estudiantes, desarrollada el pasado lunes en Ciudad Cultural, velada en la que resultó coronada María Victoria Zamar.

El viaje fue posible gracias a una gestión del Gobierno de la Provincia, quien proveyó el colectivo para el traslado a la capital de la provincia. Los jóvenes asistieron para brindar su apoyo a Catalina Dadah, representante del Departamento Ledesma, quien fue elegida como Embajadora de Las Yungas.

Los estudiantes de Yuto vivieron «una noche increíble», disfrutando del show musical de Los Cafres, mítica banda de reggae que brindó una presentación memorable.