Se llevó adelante en el Congreso de la Juventud el taller «Pasión en movimiento»

En el Congreso de la Juventud se dictó el taller “Pasión en movimiento”, un espacio de reflexión y motivación para docentes de todo el país.

El Ministerio de Desarrollo Humano formó parte de las actividades del Congreso de la Juventud, a partir de la invitación del Ente Autárquico Permanente.

En esta ocasión, se llevó adelante el taller “Pasión en Movimiento”, alineado a la consigna del encuentro 2025: “Tu idea conecta, tu pasión inspira”. La propuesta, llevada a cabo por la Lic. En Psicología Mariela Salto, estuvo destinada a docentes de todo el país que acompañan a sus estudiantes, con el propósito de generar un espacio de reflexión y motivación a través de dinámicas lúdicas, sensibilizadoras y creativas.

Durante la jornada, las y los participantes pudieron reconectar con aquello que los inspira y los impulsa tanto en el ejercicio diario de su profesión como en su vida personal. Además, elaboraron ideas y propuestas innovadoras para implementar en el aula, orientadas a acompañar a las juventudes en la búsqueda de su propósito vital.

Fue un encuentro enriquecedor, marcado por el disfrute, el autoconocimiento y la construcción colectiva, que reafirmó el compromiso de seguir generando espacios donde la pasión se convierta en motor de transformación.

