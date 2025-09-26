Competencias. Festival de Cine de las Alturas: Convocatoria abierta

La convocatoria a la 11ª edición del Festival de Cine de las Alturas estará abierta hasta el 16 de noviembre.

El Festival de Cine de las Alturas, organizado por el Gobierno de la provincia a través del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, anuncia la apertura de la convocatoria para participar en su 11° edición, que se llevará a cabo del 8 al 16 de mayo de 2026.

El evento es reconocido como uno de los encuentros audiovisuales más importantes de la región andina y se ha consolidado como un espacio de referencia para la exhibición e intercambio de producciones cinematográficas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El Festival cuenta con cinco convocatorias para realizadores/as de Argentina y de los países de la región andina. Este año, además, se incorpora una nueva competencia destinada a realizadores/as jujeños/as. Las competencias son las siguientes:

Las obras de la competencia de largometrajes de ficción y documental deberán tener una duración mínima de 60 minutos y haber sido finalizadas a partir del 1 de enero de 2024. Un jurado especializado seleccionará 12 largometrajes en cada competencia, contemplando hasta dos películas por país.

En tanto las obras de la Competencia Cortos Noa deberán tener una duración mínima de 1 minuto y máxima de 30 minutos. El cortometraje deberá haber sido rodado al menos en un 60% en la región del NOA y haber sido concluido a partir del 1 de enero de 2024. En esta sección se seleccionarán 12 cortometrajes.

En el WIP de las Alturas, los postulantes deberán enviar un link de visionado con un adelanto audiovisual del largometraje, el cual deberá tener una duración mínima de cinco (5) minutos y máxima de diez (10) minutos. Para esta competencia se seleccionará a 10 largometrajes en proceso.

En la nueva competencia de Videoclips jujeños se aceptarán producciones audiovisuales de cualquier género musical en formato de videoclip de hasta 8 minutos, terminados posterior a enero de 2023 y realizados 100% en la provincia de Jujuy. El productor del videoclip deberá ser nativo de Jujuy o acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia, como así también el 50% del total del equipo técnico y artístico. Para esta sección se seleccionarán 10 videoclips.

Cada competencia otorgará los siguientes reconocimientos:

Además, las instituciones y empresas que acompañan al Festival, brindarán sus reconocimientos en las distintas competencias.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la Web del Festival

Con más de una década de trayectoria, el Festival Internacional de Cine de las Alturas ha posicionado a Jujuy como un epicentro del cine andino, impulsando la difusión de nuevas expresiones cinematográficas, el crecimiento de talentos emergentes y la formación de nuevas audiencias.