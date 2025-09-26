Participación activa. Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores se realizará en Libertador Gral. San Martín

Desarrollo Humano y la Municipalidad invitan a la jornada recreativa de este 29 de septiembre.

El Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación con la Municipalidad de Libertador General San Martín, llevará adelante una jornada recreativa en el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores este lunes 29 de septiembre de 9 a 12:30 horas en las instalaciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), ubicado en el Barrio Teodosio López, sobre Avenida Antártida Argentina.

Durante la jornada, las personas mayores disfrutarán de actividades recreativas, dinámicas lúdicas, gimnasia recreativa, espacios de baile y momentos de encuentro, en un ambiente pensado para fortalecer vínculos y celebrar su rol fundamental en la comunidad.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de generar espacios de inclusión, encuentro y reconocimiento para las personas adultas mayores, garantizando su participación activa y su derecho al disfrute.