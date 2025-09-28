Estudiantes de Lagunillas de Farallón y Ciénega de Paicone visitaron la Legislatura

La Legislatura de Jujuy recibió la visita de alumnos del Colegio Secundario N 8 de Lagunillas de Farallón y del Colegio Secundario N 9 de Ciénega de Paicone. La delegación, integrada por 14 estudiantes, fue cordialmente recibida por el diputado provincial Diego Cruz, quien destacó la importancia de acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

Se trató de alumnos del Colegio Secundario N 8 de Lagunillas de Farallón, acompañados por la profesora Verónica Chaire, y del Colegio Secundario N 9 de Ciénega de Paicone, junto a los docentes Patricia Pereyra y Claudio Ramón Choque. La llegada de los jóvenes a la capital provincial se enmarca en un itinerario especial organizado para ellos, que incluye recorridos por distintas localidades, actividades recreativas y culturales, y la participación en eventos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los estudiantes participaron de una charla en el Recinto de Sesiones, donde el diputado Diego Cruz ofreció un informe detallado sobre el rol del Poder Legislativo, las funciones de los diputados y las autoridades, así como el proceso que siguen los proyectos hasta convertirse en ley.

Es una gran alegría recibir a jóvenes del interior, mostrarles cómo funciona nuestra Legislatura y acercarlos al lugar donde se debaten y sancionan las leyes que nos rigen. Este contacto enriquece a los estudiantes y fortalece el vínculo con nuestras instituciones, expresó el legislador.

Por otro lado, la profesora Verónica Chaire, del Colegio Secundario N 8, destacó la importancia de la experiencia para sus alumnos: Estamos muy agradecidos por el recibimiento. Los chicos han podido conocer de cerca cómo se trabaja en la Legislatura, algo que para ellos es inolvidable porque no suelen tener este acceso. El diputado nos abrió las puertas con gran generosidad y eso es muy valioso para nuestra comunidad educativa.

Por su parte, Patricia Pereyra, docente del Colegio Secundario N 9 de Ciénega de Paicone, señaló que: Es la primera vez que los alumnos visitan San Salvador de Jujuy y vivir esta experiencia es sumamente enriquecedor. Han aprendido mucho sobre el proceso legislativo, lo cual es fundamental porque trabajamos en proyectos en la escuela. Queremos agradecer el acompañamiento y la posibilidad de que los chicos, que viajaron tantas horas, puedan disfrutar y aprender en esta visita.

A su vez, el profesor Claudio Ramón Choque subrayó el valor de esta oportunidad y agradeció el trato recibido: Para nuestros estudiantes, que vienen de tan lejos, este viaje representa una experiencia única. Queremos que estas iniciativas continúen, porque permiten a los jóvenes conocer y sentirse parte de las instituciones de la provincia.

De esta manera, la Legislatura de Jujuy continúa fortaleciendo su política de puertas abiertas, acercando el trabajo legislativo a la comunidad educativa y reafirmando su compromiso con la inclusión de los jóvenes del interior provincial.