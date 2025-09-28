Jóvenes karatecas jujeños agradecieron la colaboración del municipio capitalino

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a los jóvenes karatecas Nazarena Moreno y Mauricio Valentín Moreno quienes representaron a la provincia en el 58° Campeonato Argentino de Karate, en Córdoba, donde tuvieron una destacada participación en sus respectivas categorías. Durante el encuentro los deportistas agradecieron la colaboración brindada por el municipio para participar del evento nacional, en tanto, las autoridades valoraron el desempeñó de los jóvenes.

Recientemente la ciudad de Córdoba fue sede del 58° Campeonato Argentino de Karate que fue organizado por la Unión Cordobesa de Karate Federado, y supervisado por la Federación Argentina de Karate. La competencia contó con la participación de unos 900 deportistas, que representaron a 18 provincias en diferentes categorías en las modalidades de Kata y Kumite. Durante la competencia, Nazarena Moreno, de 11 años, logró el primer lugar en la categoría infantil, mientras que Mauricio Moreno, quedó en segundo lugar en kumite, o combate. Ambos competidores integran el equipo de “Pineda Dojo Jujuy Shito Ryu Karate Do Genbu Kai”.

Tras su participación en el torneo nacional, los jóvenes visitaron el edificio central del municipio donde fueron recibidos por el intendente “Chuli” Jorge, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea y la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, quienes reconocieron su desempeño.

Atenta a la destacada participación en la competencia, Batistella, afirmó que desde el municipio, “siempre estamos atentos al deporte, y en este caso los chicos tuvieron la colaboración de la municipalidad para poder viajar y seguiremos ayudándolos para que sigan surgiendo porque tienen muchos eventos en adelante. Felicitamos a los chicos por los lugares que consiguieron”, expresó la funcionaria.

Oscar Moreno, quien acompañó a los practicantes expresó, “quisimos agradecer a la señora Sandra y al señor intendente quienes colaboraron con los pasajes para participar del torneo de Córdoba donde se realizó el argentino de karate”. Recordó que los competidores forman parte del “Dojo Facundo Pineda” que funciona en la Sociedad Española. Por ello invitó a, “todos los que quieran practicar Karate que se acerquen los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas”.

Asimismo, precisó que los practicantes del Dojo, “tenemos cinco salidas en el año a nivel nacional y ellos son algunos de los chicos que representan al Dojo y siempre traen buenos resultados”. También anticipó que el próximo torneo se desarrollará a fines de año en el Cenard, en la provincia de Buenos Aires.

Al compartir su experiencia como karateca, Mauricio Moreno, reseñó que se inició en la práctica a los cuatro años y que desde los ocho compite a nivel nacional. Mencionó que, tras obtener su cinturón negro con tan solo diez años, “vengo compitiendo desde hace bastantes años y hace poco estuvimos en un torneo argentino de karate en la provincia de Córdoba donde obtuve el segundo lugar en kumite”. Anticipó además que, “el próximo objetivo sería participar del clausura que se va a desarrollar en noviembre en el Cenard donde intentare obtener el primer puesto para alcanzar el primer lugar en el ranking, y si mantengo el segundo lugar voy a participar el año que viene en un sudamericano o panamericano”.

Por su parte, Nazarena Moreno, de 11 años, recordó que inició sus prácticas a los seis años, y que al cumplir siete inició su participación en torneos nacionales. “Mi sensei me vio con muchas posibilidades para iniciar en el ranking y desde ahí logre salir en primer, segundo o tercer puesto en eventos nacionales”, expresó, tras lo cual reconoció sus intenciones de participar en futuras competencias nacionales como la que se desarrollará próximamente en la provincia de Buenos Aires.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Lf1A4Mfeh28