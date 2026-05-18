Presentarán en Jujuy el libro «Argentina Sustentable: El Norte Grande»

La presentación tendrá lugar este martes 19 de mayo, a las 19 horas, en el Centro Cultural Casa Macedonio Graz.

El 19 de mayo la Fundación ProYungas y el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presentarán el libro Argentina Sustentable: El Norte Grande, una obra estratégica que plasma en más de 500 páginas, la relevancia social, económica y ambiental del Norte Grande.

La publicación, editada por la Fundación ProYungas en el marco del proyecto Impacto Verde –financiado por la Unión Europea-, es el resultado de una colaboración multisectorial de más de 100 autores de la sociedad civil, academia, sector productivo, comunidades indígenas y sector público.

La presentación tendrá lugar este martes 19 de mayo, a las 19 horas, en el Centro Cultural Casa Macedonio Graz y contará con la participación de referentes de Cultura y Turismo junto a un destacado panel de oradores.

El Norte Grande de Argentina posee el 30% del territorio nacional y contiene al 20% de la población del país. En él coexisten importantes superficies productivas, con grandes espacios silvestres y la mayor densidad y diversidad indígena de Argentina. El 90% de la expansión agropecuaria y forestal ocurre en el Norte Grande y además es donde se localizan materiales estratégicos como el litio, fundamental para la transición energética global. Sin embargo, estos valores productivos conviven con los peores indicadores sociales del país, como pobreza, indigencia, NBI, acceso a agua potable, salud y empleos formales. Además, esta región alberga el 70% de los bosques nativos, más del 80% de la biodiversidad y casi el 50% de los humedales y ríos del país. Sin duda una tierra de profundos contrastes.

Argentina Sustentable: El Norte Grande profundiza en estas contradicciones, analizándolas y abordándolas. El futuro de Argentina dependerá, en gran medida, de cómo se conduzcan y resuelvan estos dilemas en pos de un «desarrollo sostenible». La calidad del futuro de esta región y del país reside en nuestra capacidad de enfrentar estas contradicciones a través del diálogo, el trabajo colectivo y un esfuerzo conjunto para posicionar al Norte Grande como un emblema que supere nuestras históricas diferencias como sociedad.