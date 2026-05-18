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Deportes. Monterrico recibió la segunda fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva

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Monterrico recibió la segunda fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva

Más de 400 deportistas con discapacidad de distintos puntos de Jujuy participaron de una jornada de integración y deporte adaptado en el Club Monterrico San Vicente.

Con una importante convocatoria y la participación de delegaciones de toda la provincia, Monterrico fue escenario de la segunda fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, una propuesta organizada por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, que busca promover espacios de participación, integración y recreación para personas con discapacidad.

La jornada se desarrolló en las instalaciones del Club Monterrico San Vicente y reunió a más de 400 deportistas provenientes de diferentes localidades, desde Abra Pampa hasta la región del Ramal, quienes compartieron una intensa agenda de actividades deportivas y recreativas. Equipos e instituciones públicas y privadas participaron de las competencias y encuentros de fútbol, hockey adaptado, bochas y atletismo, disciplinas que forman parte del certamen provincial.

La Liga Provincial de Inclusión Deportiva continúa consolidándose como una política pública orientada a fortalecer el deporte adaptado en todo el territorio jujeño, fomentando no solo la práctica deportiva, sino también la socialización, el compañerismo y el encuentro entre participantes de distintas comunidades.

En este sentido, la coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes, Aldana Noseda, destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Monterrico y del Club Monterrico San Vicente por poner a disposición su infraestructura para el desarrollo de la fecha. Asimismo, valoró el compromiso de los municipios, instituciones y profesores que trabajan de manera articulada para ampliar los espacios destinados al deporte adaptado.

Noseda remarcó además que la propuesta tiene como eje central la inclusión y la participación, priorizando el carácter recreativo y social de la liga por sobre lo competitivo. “La idea es seguir fortaleciendo el deporte adaptado y generar más oportunidades para que personas con discapacidad se animen a participar y compartir estas experiencias”, expresó.

Finalmente, señaló que desde la Secretaría de Deportes se continúa trabajando junto a distintos municipios de la provincia en capacitaciones y acciones destinadas a promover el crecimiento sostenido de estas iniciativas, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con políticas públicas inclusivas y de integración social a través del deporte.

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