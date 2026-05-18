DPRH. Recursos Hídricos puso en marcha un convenio por prácticas profesionales

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos recibe a doce estudiantes del IES ‘Nuevo Horizonte’ para prácticas profesionales de Gestión Jurídica.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), a cargo de Edgardo Sosa y de la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), dio inicio a las Prácticas Profesionales Supervisadas de doce estudiantes de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión Jurídica del Instituto de Educación Superior (IES) ‘Nuevo Horizonte’.

Las prácticas se dan en el marco de un convenio de cooperación, para lo que la DPRH brinda un espacio para que estudiantes jujeños complementen su formación superior en un entorno laboral profesional, en este caso de la administración pública, adquiriendo herramientas clave para su futuro desempeño en el ámbito de la gestión legal.

Los y las estudiantes mantuvieron entrevistas individuales con el área de Personal de la DPRH, que, reconociendo cada perfil, les asignará áreas específicas donde desarrollarán sus prácticas, garantizando que su paso por Recursos Hídricos sea una experiencia de aprendizaje enriquecedora y alineada a sus estudios.

Sosa valoró el hecho de que desde el organismo se pueda colaborar activamente con las instituciones educativas de la provincia: “este caso, como también el Proyecto Matteo, por ejemplo, fortalece lazos y conocimiento entre la comunidad y nuestra repartición; creemos firmemente en la formación continua de los jujeños y en el valor de abrir nuestras puertas para que el talento local crezca y se profesionalice, en este caso, como también apostamos a compartir información y construir conciencia junto a niños, niñas y adolescentes, en otros casos”.