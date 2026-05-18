Gestión. Carlos Sadir entregó equipamiento informático a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

La incorporación de 55 computadoras fortalecerá el funcionamiento de las áreas técnicas y administrativas de la Secretaría y de las Oficinas de Protección de Derechos.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de equipamiento informático destinado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco del plan de actualización tecnológica que lleva adelante el Gobierno de Jujuy en distintas áreas de la administración pública.

En esta oportunidad, se incorporaron 55 computadoras que serán distribuidas en dependencias de la Secretaría y en Oficinas de Protección de Derechos de toda la provincia. El nuevo equipamiento permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los equipos técnicos y administrativos, además de facilitar la gestión de trámites y el acceso a la información.

Durante la actividad, Sadir destacó la importancia de continuar incorporando herramientas tecnológicas en organismos públicos para fortalecer el funcionamiento del Estado.

“Buscamos modernizar todas las áreas del Estado porque entendemos que es la manera de brindar un mejor servicio y una mejor atención a los vecinos”, expresó el mandatario.

Asimismo, indicó que la incorporación de equipamiento permitirá contar con información más precisa y mejorar la planificación de políticas públicas.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, señaló que la entrega de computadoras representa una herramienta importante para acompañar las tareas que desarrollan diariamente los equipos de la Secretaría en territorio.

Además, explicó que la distribución del equipamiento se realizará de acuerdo con las necesidades relevadas en cada área, priorizando aquellos espacios con mayor demanda de atención.

Finalmente, la ministra destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para fortalecer el funcionamiento de las distintas dependencias y continuar mejorando los recursos disponibles para el trabajo institucional.