Turismo. Se inauguró FIT 2025 con impronta jujeña, vinos de altura, gastronomía y grandes experiencias

La provincia de Jujuy inauguró su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 con una intensa agenda que combinó degustaciones, charlas y presentaciones que pusieron en valor su riqueza cultural, turística y gastronómica.

Desde las 16 horas, los visitantes pudieron disfrutar de una degustación de vinos jujeños en el Stand Norte, seguida por la charla sobre las Rutas del Vino de Jujuy en el Stand Argentina, que despertó el interés de profesionales y público general por conocer los circuitos enoturísticos que recorren los Valles y la Quebrada.

La jornada continuó con una degustación gastronómica jujeña en el Stand Jujuy, que ofreció platos típicos elaborados con productos regionales. Más tarde, en el Auditorio CFT, se realizó la presentación de “Turismo y Grandes Eventos” con foco en el trail de Maimará, mientras que el Auditorio B-CFT fue escenario de la presentación de las Rutas del Vino.

El público también pudo acercarse al Stand BTV Argentina para conocer la propuesta de Maimará en el programa Best Tourism Villages (BTV), donde se destacó el potencial del pueblo como destino sostenible y de identidad cultural.

La jornada culminó con el sabor característico de los tragos jujeños y nuevas degustaciones gastronómicas en el Stand Norte, cerrando un primer día que dejó en claro la diversidad de experiencias que Jujuy lleva a esta edición de la feria.

Delegación jujeña

Nuestra provincia está representada con todo su potencial cultural y turístico, junto al Gobierno de Jujuy, Municipio de San Salvador de Jujuy, Maimará, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Yala, San Antonio, El Carmen, Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, entre otros.

También forman parte de esta gran participación los prestadores y actores del sector privado: White y La Morada, Viñedos Yacoraite y Capac Ñan, Norterama, Colores de Purmamarca, Rito, Los Colorados, Hotel Quebrada de Humahuaca, Las Salinas, Hotel Huacalera, Norteexplorer, Altiplano, Hotel Manantial del Silencio, Canela, Pool de Agencias, Manan Sayan, Asociación de Guías, Salares, Hotel Altos de la Viña, Hotel Howard Johnson y el Tren Solar de la Quebrada.