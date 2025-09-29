Continúa la campaña gratuita de castración masiva en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que continúa la campaña de castración masiva de mascotas, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal. En esta ocasión, el operativo se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre en distintos puntos de la ciudad, donde se entregarán turnos gratuitos para la esterilización de perros y gatos.

Los lugares habilitados y la cantidad de turnos disponibles son los siguientes:

Edificio 9 de julio, ubicado en calle 9 de Julio esquina Oscar Orías, con atención de lunes a viernes de 7 a 13 hs.

Centro Modelo de Zoonosis 1, ubicado en calle Av. Raúl Galán esquina Av. Presidente Perón, de lunes a viernes, mañana de 7 a 13 hs.; tarde de 14 a 20 hs.

Centro Modelo de Zoonosis 2, ubicado en Avda. Yuto entre Chalicán y Mina 9 de Octubre. La atención :Vacunación Antirrábica y entrega de turnos para castración (a programar): lunes a viernes, mañana de 10 a 13 hs. y tarde de 16 a 18 hs.

Quirófano externo, centro de castraciones Anita Ríos (Hogar San Roque), Ruta 66 kilometro 6 colectora sur. La atención es 7 a 13 hs. comunicarse al 3885170851.

Delegación Villa Jardín de Reyes, Avda. Jorge Cafrune 1562. La atención es de lunes a viernes de 8 a 12 hs; martes y jueves de 14 a 19 hs. SOLO VACUNACIÓN

Desde el municipio recordaron que los propietarios de mascotas interesados en acceder al servicio deberán acercarse personalmente a las sedes mencionadas para solicitar su turno.

Asimismo, remarcaron que los requisitos para las castraciones son: que los animales no estén preñados, no se encuentren en celo, tengan más de seis meses y menos de ocho años de edad, y cuenten con el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente.