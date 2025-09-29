Noticias de Jujuy

Inició la construcción del 6° Multiespacio Municipal, estará ubicado en barrio Malvinas

Jujuy

El intendente Raúl “Chuli” Jorge recorrió el avance de la obra del Multiespacio N° 6 de la ciudad, ubicado junto al Centro de Participación Vecinal (CPV) del barrio Malvinas Argentinas. Este nuevo espacio, permitirá ampliar la oferta de actividades recreativas y deportivas en una de las zonas más densamente pobladas de la capital.

En la visita, el jefe comunal señaló, “estamos próximos al mes de octubre a inaugurar el multiespacio N° 5 en el barrio General Arias, donde se realizan los últimos retoques para su presentación oficial. Inmediatamente iniciamos el multiespacio N° 6, junto al CPV Malvinas en calle Mejías, en pleno corazón de un sector que necesitaba de estos espacios. Aquí existe una tradición de tareas comunitarias y sociales vinculadas a la danza, el deporte y distintas actividades culturales. Esta obra permitirá reactivar la vida del barrio entre calles Monroy, Mejías, cabecera de Malvinas, generando más oportunidades y mejoras para los vecinos”.

Por su parte, el director general de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial, Marcos Santos, destacó, “estamos dando un gran paso con la construcción de este multiespacio en un lugar estratégico, ya que se complementará con el CPV Malvinas, los juegos y las canchas existentes. No restamos, sino que sumamos actividades y fortalecemos un sistema de integración muy importante para el sector”.

Finalmente, subrayó que “todo lo que suma es bienvenido y los vecinos lo reciben con entusiasmo, porque no solo se trata de un espacio para el deporte y la recreación, sino también de un proyecto que renovará urbanísticamente al barrio, dando inicio a una etapa de transformación y mejor calidad de vida”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3tbOHTD7GRs

