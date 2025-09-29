Protección a la biodiversidad. Brigadistas del Ministerio de Ambiente controlaron el incendio forestal en el Cerro Azul

Brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático controlaron el incendio forestal en el Cerro Azul, en cercanías al Parque Provincial Potrero de Yala.

Luego de 5 días de intenso trabajo, brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto con bomberos de la Policía de la Provincia y pobladores de la zona, lograron controlar el incendio forestal generado en el Cerro Azul, a más de 3700 m.s.n.m.

La Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales recibió el pasado miércoles 24, el aviso de un incendio forestal que se divisaba en cercanías del Parque Provincial Potrero de Yala. Se realizó un sobrevuelo para poder realizar una evaluación de la situación y organizar el trabajo de los equipos de brigadistas de la provincia.

El incendio en el Cerro Azul se desató a más de 3700 m.s.n.m., durante el extravío de una persona que realizaba actividades deportivas, afectando más de 200 hectáreas de pastizal, además de poner en riesgo la biodiversidad del Área Protegida Provincial, contigua a la zona incendiada.

Finalmente, luego del trabajo de 17 brigadistas, 3 bomberos, pobladores y baqueanos, acompañados por el helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el incendio forestal se encuentra en condición de “controlado”, lo que significa que se logró detener su avance conteniéndolo dentro de líneas de control establecidas, y evitando que se propague a nuevas áreas. Aunque el fuego aún puede estar activo en algunas partes, ya no supone una amenaza de expansión y se está trabajando para su completa extinción.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informa que es obligatorio anunciar las actividades deportivas que se van a realizar en el Parque Provincial Potrero de Yala y en las demás Áreas Protegidas, a fin de prevenir prácticas inadecuadas que puedan poner en riesgo la biodiversidad, el patrimonio natural y la seguridad de las personas. En este sentido, se puntualiza sobre las actividades de trekking o deportes de similares características.

Y en caso de ver humo o fuego en zonas de vegetación, comunicarse de inmediato al (0388) 4271971 o al 911.

