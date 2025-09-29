Sadir reivindicó a las provincias como fuente de oportunidades de crecimiento para el país

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó del Encuentro Regional de Jóvenes de Jujuy y Salta de la Escuela de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), oportunidad en la cual enfatizó que “cada una de las jurisdicciones enmarcada en sus respectivas economías regionales, constituyen una multiplicidad de oportunidades para el país”.

Además, destacó el rol de los jóvenes en los presentes y futuros desafíos de Argentina, señalando que “son el potencial” y fue categórico al recalcar que constituyen “la base para construir un Estado eficiente, cercano a la gente y con más oportunidades”.

Asimismo, apuntó que “son los jóvenes los que aportan al crecimiento del país, desde la investigación, experiencias y nuevas herramientas”.

En otro orden, el mandatario jujeño puntualizó que “el desarrollo económico lo hacen los inversionistas, debidamente apoyados por los gobiernos provinciales” e hizo votos por “establecer una mirada amplia de la matriz productiva de cada provincias”, a fin de “generar trabajo genuino, ya sea directo o a través de cadenas de proveedores”.

Argumentó que “esto significa mejorar la calidad de vida de nuestra gente y esta se encuentre en condiciones de competir en otras provincias y en otros ámbitos”.

Consideró oportuno remarcar “la fuerte apuesta a la minería que viene creciendo notablemente y a la generación de energía renovable, conjugando ambos rubros para una explotación sustentable”.

“Más allá de los vaivenes de la economía nacional, es importante la seguridad jurídica que ofrecen las provincias, como así también el respeto por los inversores”, enfatizó.

Cabe consignar, que Sadir también estuvo presente en la firma del convenio de creación del Fondo de Garantía de Salta y herramientas financieras del CFI, instrumentos que representan facilidades de acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y sectores productivos, con miras a respaldar la transformación productiva en sectores clave de la economía y, al mismo tiempo, promover la inclusión financiera.

En compañía de su par de Salta, Gustavo Sáenz; y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; Sadir puso en relieve la importancia de que PyMEs y emprendedores ingresen en un proceso de crecimiento sostenido, para luego recalcar que inversión, producción, industria, trabajo y educación, marcan el camino a seguir por las provincias que son el motor del crecimiento argentino.