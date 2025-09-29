Turismo. Jujuy sigue participando en la FIT 2025 con fusión de sabores de altura, danzas quebradeñas y la riqueza de sus pueblos

El segundo día de la Feria Internacional de Turismo 2025 se extendió toda la jornada con una propuesta que combinó cultura viva, identidad de los diferentes destinos y la bienvenida al público visitante.

La FIT es una oportunidad para implementar diferentes acciones estratégicas que son parte de la agenda del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia.

Destacándose los siguientes eventos:

– Con la participación de Ministros y Secretarios, se realizó el relanzamiento del Sistema Argentino de Calidad Turística 2025.

– Se presentó el programa “Promover verano“, como parte de las acciones de futuro inmediato, con sello y lineamientos a nivel regional y nacional.

– Se llevó adelante el conversatorio Best Tourism Villages (BTV) de los pueblos seleccionados, con la presencia de Maimará en representación al Gobierno de la Provincia de Jujuy.

– La degustación de tragos con sabores de Jujuy.

– La entrevista al Ministro en el medio “El Mensajero“.

Los productos típicos también tuvieron su espacio: los tradicionales alfajores “Allpaaq” y “El Molle” fueron presentados en el Espacio GustAr, consolidando a la provincia en el mapa de la innovación gastronómica regional.

A lo largo de la tarde, las degustaciones de cocina jujeña y tragos con identidad local en los stands de Jujuy y Norte permitieron a los visitantes recorrer un abanico de experiencias que combinan lo ancestral con lo contemporáneo.