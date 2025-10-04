Asistencia inmediata para estudiante de la Agrotécnica de Fraile Pintado

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informa a la comunidad educativa y a la sociedad en general que, frente al lamentable accidente sufrido por un estudiante de la Escuela Agrotécnica Nº5 de Fraile Pintado, se garantizó de manera inmediata la asistencia integral que requiere su atención y recuperación.

El Estado provincial dispuso el traslado sanitario y a través de Planes Especiales del ISJ, cubre en forma completa todos los gastos médicos, tratamientos, provisión de prótesis, rehabilitación necesarios al estudiante y asistencia económica al familiar directo que lo acompaña en la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo sentido, se otorgó a su madre —docente de nivel inicial— una licencia especial con goce de haberes, a fin de que pueda acompañar a su hijo sin que ello perjudique su carrera laboral ni sus derechos como trabajadora de la educación.

El Ministerio de Educación reafirma que la escuela debe ser un espacio seguro y protector, y renueva el compromiso de continuar trabajando para garantizar ese derecho fundamental. Cada estudiante y docente merece una respuesta oportuna y humana, y cada familia puede confiar en que el Gobierno de Jujuy está presente en los momentos más difíciles.