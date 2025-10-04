Destacada participación de padres y estudiantes en el primer Sábado de Escuelas Abiertas

Con una gran convocatoria inició el programa «Sábados de Escuelas Abiertas» en cinco instituciones educativas de nivel secundario ubicadas en diferentes puntos de la ciudad capital.

Con una concurrencia de más de 550 estudiantes y 300 padres, la jornada fue un verdadero espacio donde el compromiso con la educación dijo presente.

Estos encuentros dirigidos a padres y estudiantes tuvieron como finalidad informar y promover un espacio de intercambio y acompañamiento a la transición entre la educación primaria y la secundaria.

La ministra Serrano, visitó las instituciones educativas y dialogó con padres y tutores, motivándolos a acompañar a los ingresantes en «esta fantástica experiencia, que es la escuela secundaria». Durante los intercambios, la titular de Educación recibió sugerencias y aportes para los futuros ciclos lectivos.

La jornada contó con la participación de los directores de Educación Primaria y Secundaria, Griselda Arancibia y Pablo Campos, supervisores, equipos técnicos y territoriales del Ministerio de Educación.

Las actividades dieron inicio con un taller de contención socioemocional destinado a los estudiantes, donde se trabajaron aspectos relativos a la adaptación al nivel secundario. Luego se realizaron clases de consulta en las áreas de Lengua y Matemática.

Simultáneamente, los padres y tutores participaron de diferentes charlas sobre el proceso de asignación y distribución de vacantes y otros temas de interés como prevención de bullying, manejo de la frustación y contención en la adolescencia.

La ministra Serrano calificó la jornada como una “verdadera experiencia de integración de la familia en las escuelas”, y agradeció el compromiso de las diferentes dependencias que trabajaron articuladamente.

“Estas acciones dan cuenta de la fuerza transformadora que tiene la escuela cuando se abren espacios para enseñar y aprender juntos”, destacaron desde las Direcciones de Educación Primaria y Secundaria.