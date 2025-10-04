Difusión. Consejo de Mujeres participó en Santa Clara del programa «Arriba, Arriba los Corazones»

Brindó información sobre los servicios que ofrecen los Centros de Atención a Mujeres y personas de la diversidad.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades de Santa Clara participó del programa radial “Arriba, Arriba los Corazones”, conducido por Sandra Maza y transmitido por FM El Arenal con la finalidad de comentar la modalidad de trabajo en los Centros de Atención.

Durante la entrevista, se compartió información sobre los servicios de asistencia, contención y acompañamiento que brinda el Consejo Provincial de Mujeres a través de sus Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

El Dispositivo en Santa Clara está ubicado en Avenida Juan José Castro S/N del Barrio Kirchner.

Estos espacios están conformados por equipos interdisciplinarios que trabajan de manera articulada con instituciones locales para garantizar el acceso a derechos, promover la prevención de la violencia basada en género y fortalecer las redes de contención comunitaria.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destaca la importancia de la difusión y sensibilización, ya que conocer los recursos disponibles permite que más personas puedan acceder a la asistencia, orientación y acompañamiento integral ante situaciones de violencia de género.

La participación en medios de comunicación locales constituye una herramienta para acercar la información a la comunidad, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una provincia más justa, igualitaria y libre de violencias.