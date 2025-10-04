El Parque Botánico Municipal llevó la naturaleza al Hogar Nuevo Amanecer

En el marco de la Semana del Adulto Mayor y dentro de su programa de vinculación comunitaria y educación ambiental, el Parque Botánico “Barón Carlos María Schuel” de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy visitó el Hogar Residencia Geriátrica Nuevo Amanecer, con el objetivo de acercar la biodiversidad y el conocimiento sobre el entorno natural a quienes, por distintas razones, no pueden recorrer la reserva.

Durante la jornada, los residentes participaron de actividades lúdicas e interactivas, como rompecabezas, juegos, uso de lupas, imágenes y sonidos de animales. Además, recibieron recuerdos y materiales informativos para seguir aprendiendo. La visita estuvo acompañada por los personajes emblemáticos del Parque, el tucán y la comadreja, que sumaron un componente recreativo y despertaron sonrisas entre los presentes.

El equipo del Parque destacó que la propuesta buscó enseñar y entretener, combinando el aprendizaje sobre flora y fauna locales con dinámicas que estimularon la participación activa y la curiosidad. Asimismo, adelantaron que en el futuro se planifica que los residentes puedan realizar visitas presenciales a la reserva, a través de las caminatas “Dejando Huella”, favoreciendo el contacto directo con la naturaleza y aportando al bienestar físico, emocional y social de los adultos mayores.