Noticias de Jujuy

Orgullo jujeño que brilla a nivel nacional en la Feria de Ciencias

Jujuy
Orgullo jujeño que brilla a nivel nacional en la Feria de Ciencias

La provincia de Jujuy fue distinguida en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, un encuentro que reunió a estudiantes y docentes de todo el país para compartir experiencias innovadoras y proyectos científicos destacados.

En esta edición, que se desarrolló en la provincia de Misiones, tres instituciones jujeñas fueron reconocidas por sus propuestas pedagógicas, que combinan creatividad, saberes ancestrales y el uso de herramientas tecnológicas:

• Escuela N.º 25, de Yavi: Desafíos Educativos en Geometría

• Escuela Secundaria Rural N.º 4, de San Juancito: Matemáticas Ancestrales: La Sabiduría de los Pueblos Indígenas

• Escuela N.º 473, de Calilegua: Matemática que inspira: entre fractales y simetría

Detrás de estos logros hay estudiantes y docentes comprometidos, que con esfuerzo, ingenio y dedicación lograron posicionar a la provincia en un espacio nacional de reconocimiento educativo y científico.

Desde el Ministerio de Educación se destacó que este tipo de distinciones reflejan “la calidad y la innovación que nacen en nuestras escuelas, fruto del trabajo colectivo y del compromiso con una educación que forma para el futuro”.

Las comunidades educativas celebraron este reconocimiento como una experiencia enriquecedora e inolvidable, que reafirma el potencial del sistema educativo jujeño.

Jujuy, además de su riqueza cultural y paisajística, se consolida como cuna de mentes brillantes y proyectos que transforman.

También podría interesarte
Jujuy

Mar del Plata. Histórico: Jujuy alcanza el sexto puesto en el medallero nacional de…

Jujuy

Destacada participación de padres y estudiantes en el primer Sábado de Escuelas…

Jujuy

Asistencia inmediata para estudiante de la Agrotécnica de Fraile Pintado

Jujuy

El intendente “Chuli” Jorge participó del desfile inclusivo Pasarela Mágica

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.