Programa de Formación en Liderazgo Comunitario: capacitación para empleados municipales

En el marco del programa “Alianzas Estratégicas: Formación en Liderazgo Comunitario”, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy desarrolló una jornada de capacitación destinada a empleados municipales, gestores y administrativos de los Centros de Participación Vecinal (CPV). El encuentro tuvo lugar en el NIDO Cuyaya y reunió a trabajadores que diariamente se desempeñan en territorio y en contacto directo con los vecinos.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que estas instancias de formación buscan fortalecer el rol de cada empleado municipal como referente positivo dentro de la comunidad, “se trata de capacitaciones principalmente para el personal municipal, pero que tienen que ver con lo que hacemos, con lo que aspiramos a hacer hacia afuera: generar comunidad. Queremos que a través de cada empleado se multiplique un liderazgo positivo para la sociedad, que podamos desarrollar actividades prudentes y propositivas para la ciudad, siempre a través del diálogo y el consenso”.

Por su parte, la directora de Programas Nacionales, Carolina Pfizer, subrayó la importancia de brindar herramientas concretas para el diseño de proyectos sociales, “la idea es empezar a formar líderes comunitarios que sepan armar, presentar y gestionar proyectos. Muchas veces pedimos financiamiento pero no sabemos cómo hacerlo. Con esta capacitación buscamos que los empleados municipales puedan adquirir conocimientos para obtener recursos no solo a nivel nacional, sino también internacional, gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Humano y con los CPV”.

Finalmente, la subdirectora de Descentralización, Laura Cruz, remarcó el valor de esta iniciativa para quienes trabajan directamente en territorio, “nos encantó la propuesta porque es muy necesaria para los líderes territoriales. Desde los CPV, CIC y CAM estamos día a día en contacto con las necesidades de la gente, por eso la formación nos permite generar proyectos sostenibles que den respuesta a distintas problemáticas comunitarias”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Hly2_KD2afs