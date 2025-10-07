El Santuario y la Festividad de Río Blanco, Patrimonio Histórico Cultural y Vivo de la Provincia

En la 9 sesión ordinaria, la Legislatura de Jujuy sancionó la ley que declara Patrimonio Histórico, Cultural y Vivo al Santuario de Río Blanco y a la festividad en honor a Nuestra Señora de Río Blanco y Paypaya, reconociendo tanto el valor arquitectónico del espacio como la devoción religiosa que convoca a miles de personas.

En detalle, la Ley N 6.476 declara Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia al conjunto arquitectónico conformado por la Capilla y Sacristía del Santuario en reconocimiento a su valor histórico, religioso y simbólico, y Patrimonio Cultural Vivo de la Provincia de Jujuy a la festividad en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, por constituir una de las manifestaciones religiosas más representativa de la provincia, de profundo valor cultural y social.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo, diputada Mariela Ortiz, manifestó que esta declaración representa poner en valor a nuestra Patrona, destacando el trabajo realizado en comisión para lograr consensuar el dictamen que permitió su aprobación.

En esa misma línea, destacó la participación de actores clave: Ha sido un proyecto que trabajamos bastante, con la participación del padre Germán Macagno, director del santuario; del municipio de Palpalá; y de la Dirección de Arquitectura de la Provincia, a través del arquitecto Pasíni. Fuimos modificando el despacho original y logramos sumar un patrimonio más a nuestra provincia, señaló.

Indicó que se tuvo en cuenta un requerimiento muy importante del rector de Santuario, German Macagno con respecto a lo que es la festividad de Nuestra Señora de Río Blanco y Paypaya en octubre, y la devoción hacia la Virgen durante todo el año. Eso se enmarca dentro de lo que es el patrimonio vivo, cultural, esas manifestaciones religiosas de fe que trascienden las fronteras de nuestra provincia y que convocan a muchos fieles. Por eso quedó como una declaración de Patrimonio Histórico y Cultural al santuario, y de Patrimonio Vivo a la festividad de nuestra Virgen, explicó Ortiz.

También remarcó la colaboración prestada por la Dirección de Patrimonio de la Provincia de Jujuy, que a través del arquitecto Sebastián Pasini, con un trabajo técnico se pudo obtener los planos del santuario para declararlo como patrimonio cultural, refirió.

La legisladora subrayó la oportunidad de sancionar la ley en octubre, mes en que se celebra la festividad principal, como un homenaje a la fe de los jujeños y jujeñas. Esta declaración pone en valor todo lo que significa esta festividad para nuestra comunidad. Seguramente, la entrega oficial será realizada por el vicegobernador al padre Germán Macagno durante las celebraciones de este mes, concluyó Ortiz.