Integración regional. Mañana comienza en Jujuy el Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio

Con la mirada puesta en la integración del Cono Sur, Jujuy recibe desde mañana el VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, que reunirá del 8 al 10 de octubre a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay para debatir proyectos de integración regional y desarrollo económico.

El encuentro tendrá lugar en la Ciudad Cultural de la capital jujeña y comenzará este miércoles con la presentación del Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo, elaborado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El acto inaugural, previsto para las 11.30, contará con la presencia del gobernador Carlos Sadir, acompañado por mandatarios y representantes de los ocho gobiernos que integran el corredor.

Entre las autoridades confirmadas figuran el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés; la jefa de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Tarapacá, Carolina Quintero Muñoz; los gobernadores paraguayos Bernardo Zárate Rudas (Presidente Hayes) y Harold Bergen (Boquerón); y el vicegobernador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa.

También participarán el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani; la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar; y el ministro consejero de la Embajada de Brasil en Argentina, Carlos Cuenca.

En representación del BID asistirán Morgan Dpyle, gerente del Departamento de Países del Cono Sur, y Renata Vargas Amaral, coordinadora del Programa Conexión Sur, junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Durante la primera jornada se desarrollarán comisiones técnicas enfocadas en ejes estratégicos como infraestructura, transporte, comercio fronterizo, turismo, cultura, participación ciudadana, pueblos originarios, seguridad, salud, sustentabilidad, educación y desarrollo municipal.