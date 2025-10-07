Invitan a participar de la jornada de Arte Infantil: “¿Qué significa la paz para mí?”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Culto y Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales, junto a la Asociación Japonesa de Jujuy, invita a b los niños y niñas de 6 a 15 años a participar de la Jornada de Arte Infantil que se desarrollará el viernes 10 de octubre, de 11 a 18 horas, en el Multiespacio Mariano Moreno, ubicado en calle Perú 1254, del barrio homónimo.

Durante la jornada, los participantes podrán realizar sus obras que integrarán el Sortamento de Dibujo Infantil de la Red de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace), con el tema central “¿Qué significa la paz para mí?”.

Las producciones se dividirán en dos categorías: Categoría A: de 6 a 10 años. y Categoría B: de 11 a 15 años.

Los niños y niñas deberán asistir con sus materiales de trabajo —lápices de colores, marcadores, fibras, etc.—, ya que no se permitirán técnicas de collage. La propuesta busca fomentar la creatividad, la reflexión y la expresión artística de los más pequeños en torno a los valores universales de la paz.

Las actividades estarán bajo la conducción de la Asociación Japonesa de Jujuy y la Dirección de Culto y Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales, garantizando un espacio educativo, artístico y participativo.

Cabe destacar que Abigail Vargas, alumna de la Escuela Marina Vilte, obtuvo una mención especial en la edición anterior del certamen internacional “¿Qué significa la paz para mí?”, representando con orgullo a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Además, los asistentes podrán disfrutar de la Feria Oriental, donde se ofrecerán platos de gastronomía japonesa, artículos dulces, productos tradicionales y objetos de la cultura J-Pop, convirtiendo la jornada en un encuentro cultural único para toda la familia.