Noticias de Jujuy

Conservación. Jujuy avanza en la construcción de su Estrategia Provincial de Biodiversidad

Jujuy
Jujuy avanza en la construcción de su Estrategia Provincial de Biodiversidad

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático firmó un convenio con Sustentar y WCS Argentina para diseñar la primera Estrategia Provincial de Biodiversidad y su Plan de Acción, en línea con los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad, el Convenio sobre Diversidad Biologica y el protocolo de Nagoya

Con el propósito de integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la planificación de las políticas públicas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, la Asociación Sustentar y WCS Argentina rubricaron un Convenio de cooperación para desarrollar la Estrategia Provincial de Biodiversidad.

Este trabajo conjunto busca posicionar a Jujuy como referente nacional en la implementación de políticas de biodiversidad, alineadas con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 de 2022. Dicho acuerdo internacional propone detener y revertir la pérdida de biodiversidad hacia 2030, conservando al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas, restaurando ecosistemas y movilizando financiamiento innovador para cumplir con estas metas.

La provincia de Jujuy se caracteriza por su amplia diversidad de paisajes y ecosistemas, que abarcan desde los ambientes altoandinos áridos y semiáridos a más de 3.000 m.s.n.m., hasta las yungas subtropicales en la franja oriental, los bosques arbustivos serranos y los bosques xerófilos chaqueños. Este mosaico de ecosistemas requiere de estrategias específicas de conservación, restauración y uso sostenible que articulen esfuerzos entre sectores públicos, privados, científicos y comunidades locales.

La Estrategia Provincial contemplará un diagnóstico ambiental sobre el estado de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los factores de presión que enfrenta. También incluirá un análisis normativo e institucional para detectar vacíos y oportunidades, y un proceso participativo que garantice la inclusión de municipios, comunidades, sectores productivos, academia y organizaciones de la sociedad civil.

El diseño de la Estrategia y su Plan de Acción prevé la definición de una visión compartida, metas adaptadas al contexto provincial, mecanismos de gobernanza y herramientas financieras innovadoras que aseguren la sostenibilidad de las políticas de biodiversidad en el tiempo.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, subrayó que “esta alianza nos permite construir una hoja de ruta ambiental ambiciosa, con metas claras y herramientas concretas para proteger la riqueza natural de Jujuy y promover un desarrollo verdaderamente sostenible”.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez Tornquist, director de Innovación para la Sostenibilidad de Sustentar, expresó: “La Estrategia Provincial abre la oportunidad de orientar el desarrollo hacia un modelo donde la naturaleza potencie alianzas público-privadas, active la transformación productiva y movilice financiamiento innovador para conservar y restaurar los ecosistemas de Jujuy”.

En tanto, Mariano González Roglich, director de WCS Argentina, destacó: “Apoyar a Jujuy en este proceso significa impulsar una política territorial sólida, participativa y con visión de futuro, alineada con las metas globales y adaptada a las realidades locales”.

El proceso se desarrollará durante los próximos meses, con instancias de participación ciudadana y de todos los sectores. La iniciativa busca sentar las bases para que la biodiversidad de Jujuy sea reconocida como un activo esencial para el bienestar humano y el desarrollo económico.

Más información: [www.ambientejujuy.gob.ar](http://www.ambientejujuy.gob.ar)

También podría interesarte
Jujuy

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la integración regional en el VII Foro del…

Jujuy

Accesibilidad. Con atención 24 horas, SAME Salud Mental recibe de 10 a 15 consultas…

Jujuy

Economía popular. Feria de las Cuatro Regiones, especial Día de la Madre

Jujuy

Intregación. Sadir reafirmó la hermandad de los pueblos integrantes del Corredor…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.