El intendente Jorge estuvo presente en el lanzamiento del Rally Tecnológico 2025

El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó el lanzamiento del Rally Tecnológico 2025 en el Club de Emprendedores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que una vez más es sede de esta competencia internacional. Desde este viernes y durante todo el fin de semana largo, estudiantes de Ingeniería de distintas universidades del país y de Latinoamérica participarán, de manera virtual y en tiempo real, en la búsqueda de soluciones innovadoras a diversas problemáticas planteadas en el marco de esta iniciativa de cooperación tecnológica latinoamericana.

Al respecto, el intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, destacó la participación del gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo y Producción, la Universidad Nacional de Jujuy y la Municipalidad de la Capital, en un evento que “nos encuentra en este faro tecnológico del conocimiento y la vinculación para este rally del que participan varios países en una red más que interesante para producir un intercambio de conocimientos en ciencia y tecnología”.

“Desde la Municipalidad nos sentimos útiles, no solo con el espacio sino también con la invitación y capacitación a los jóvenes a participar; creo que nuestra función es estar atentos a lo que está sucediendo en las redes mundiales y estar presentes como municipio activo, en este caso a través del Club de Emprendedores, sito en el corazón del Parque San Martín, un lugar que siempre está abierto a estas posibilidades”, remarcó el ejecutivo municipal.

Finalmente resaltó la inversión en tecnología que permanentemente realiza el municipio capitalino, lo que permite que sus instalaciones sean aptas e idóneas para la realización de eventos de esta envergadura, “estar a la vanguardia significa compartir todo este tipo de redes, nos pone felices servir a muchos chicos que se están formando y no tenemos dudas de que van a surgir talentos más que importantes”.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Jimena Jurado resaltó, “desde el primer año del Club de Emprendedores venimos trabajando con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy en el Rally Tecnológico; todos los años somos ede, tanto en el Pre-rally como en el Rally en sí; este año nos tocó hacer todas las capacitaciones del Pre-Rally en el Punto Digital Faro del Saber de Punta Diamante, donde tuvimos a más de 100 chicos los días miércoles previos entrenando para este día”.

Sobre el Rally Tecnológico 2025, Jurado explicó, “es un evento internacional a nivel latinoamericano que dura dos días en los que grupos pre-seleccionados de cada facultad y cada país participante van a trabajar en simultáneo en encontrar soluciones a una serie de problemas que se les plantearán; el lanzamiento del evento también es en simultáneo con las otras universidades que participan”, y aseguró, “nos gratifica ser parte de esto, justamente porque vemos a la juventud universitaria involucrada en la búsqueda de soluciones a las distintas problemáticas que se les plantearán”.

Estuvieron presentes en el lanzamiento del Rally Tecnológico 2025, además del intendente Jorge y Jimena Jurado, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la provincia, Juan Carlos Abud Robles; el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Alejandro Vargas; el secretario de Minería de la provincia, José Gómez; el presidente de JEMSE, Exequiel Llelo Ivasevich; y el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar.