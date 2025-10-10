Más de 5.000 vecinos disfrutaron del espectáculo de Los Tekis en el nuevo Multiespacio General Arias

Más de cinco mil vecinos colmaron el Multiespacio General Arias para compartir una noche de música y encuentro comunitario junto a Los Tekis, Norma de América y Jujeños, quienes llenaron de ritmo y alegría el barrio. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se enmarca en las acciones destinadas a poner en valor nuevos multiespacios que promueven la participación vecinal y la convivencia ciudadana. El intendente Raúl “Chuli” Jorge resaltó la relevancia de estos ámbitos que fortalecen la integración barrial, el deporte y la cultura, consolidando una ciudad más inclusiva y activa.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge compartió con los vecinos la satisfacción de ver concretado un nuevo multiespacio al servicio de la comunidad. “Muy contentos porque llegamos en tiempo y en forma. Habíamos hablado de estar pisando octubre para dejarlo en funcionamiento, y lo importante es que estos espacios están sirviendo a la comunidad. Ver a la gente de todas las edades disfrutando nos da mucha fuerza para seguir trabajando en más proyectos”, expresó.

El jefe comunal remarcó que el modelo de multiespacios responde a una política pública que busca descentralizar la actividad cultural, deportiva y social. “Ya hemos comenzado el sexto multiespacio en Santa Rita, y de alguna manera esto también va a generar movidas como las que vemos hoy aquí. Lo importante es ofrecer lugares para que los vecinos puedan disfrutar, practicar deportes, bailar, hacer cultura y encontrarse”, señaló Jorge, y agregó que el nombre del espacio constituye un homenaje al General Manuel Eduardo Arias, héroe jujeño de la Batalla Grande, “un hombre que encarna la resistencia del norte y que nos identifica y nos une”.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, destacó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del municipio y el esfuerzo que representa para la gestión concretar obras de esta magnitud. “Fue un gran esfuerzo para el municipio, pero una enorme satisfacción para todos los vecinos. Este es el quinto multiespacio, una idea y un proyecto de inclusión que viene llevando adelante el intendente Chuli Jorge a través de la Secretaría de Obras Públicas, que lidera todo este proceso y la concreción de las obras. Desde nuestra Secretaría de Servicios Públicos colaboramos con todo lo relacionado a la iluminación, la parquización y el acondicionamiento del predio”, explicó.

Asimismo, resaltó la articulación de todas las dependencias municipales, “hoy estamos trabajando de forma mancomunada todas las secretarías, bajo un solo principio: el bienestar de los vecinos y la mejora en su calidad de vida. Esta puesta en funcionamiento es el resultado de ese trabajo conjunto. Por eso esta jornada es una gran alegría, con artistas de primer nivel y con la comunidad disfrutando de un espacio que ya es de todos. Arrancamos a principio de año con la serenata a la ciudad en Alto Comedero, hoy estamos trayendo una movida cultural muy importante al barrio General Arias, y así sucesivamente nos iremos adentrando en el corazón de nuestros habitantes”, afirmó.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, también acompañó la jornada y valoró la importancia social de estos espacios. “Muy contento de acompañar la generación de lugares de encuentro como este, donde se desarrollan actividades deportivas, culturales y sociales. Ver a los vecinos del barrio General Arias y del distrito sur compartir y disfrutar es realmente increíble”, expresó.

Aguiar recordó que el municipio continúa avanzando con obras similares en distintos puntos de la ciudad. “Este es el quinto multiespacio y ya se está ejecutando uno más en Santa Rita. Felicito al intendente y a todo su equipo por esta acción que permite que todos los jujeños nos encontremos y disfrutemos en comunidad”, afirmó.