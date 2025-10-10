Turismo. Jujuy promocionará su oferta turística en Paraguay

Autoridades provinciales, municipales y prestadores de servicios participará en la Feria Internacional de Turismo de Asunción entre el 10 y el 12 de octubre para fortalecer vínculos comerciales con el mercado paraguayo.

La provincia integrará el stand institucional de Argentina en FITPAR 2025, la principal feria de turismo del país vecino.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción y ofrecerá tres días de trabajo B2B para concretar acuerdos comerciales con operadores, agencias de viajes y compañías aéreas de la región.

La delegación jujeña estará encabezada por Melina Ainstein, directora del Ente de Promoción Turística, María Sofía van Balen Blanken, directora de Turismo, y Luciano Córdoba, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador. Entre los participantes del sector privado se destaca el Tren Solar de la Quebrada, representado por su gerente comercial Milagros Rivas entre otros más.

La provincia compartirá un stand de 72 metros cuadrados con destinos como Salta, Neuquén, Buenos Aires, Mar del Plata, Misiones, Entre Ríos e Iguazú. FITPAR es organizada por la Asociación Paraguaya de Agencias y Empresas de Turismo con apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay e Itaipú Binacional.

La participación busca consolidar la presencia de Jujuy en el circuito regional y promocionar la oferta provincial que combina patrimonio cultural, paisajes únicos y experiencias gastronómicas de altura. El mercado paraguayo representa un emisor clave para el norte argentino por su cercanía geográfica y conectividad.