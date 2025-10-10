Turismo y Cultura. Jujuy y Antofagasta avanzan en la integración turística y la promoción de estándares de calidad

En un encuentro clave para la cooperación regional, el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, a través del Secretario de Turismo, Diego Valdecantos, se reunió con el Secretario de Turismo de Antofagasta, Mauricio Soriano y representantes del sector privado, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de productos turísticos con un mismo estándar de calidad entre ambos países.

Durante la reunión, se dialogó sobre la implementación de normas de calidad en las empresas prestadoras de servicios turísticos, buscando promover la excelencia en la oferta turística y garantizar experiencias homogéneas y de alta calidad para los visitantes. Asimismo, se abordaron temas relacionados al corredor turístico que conecta Jujuy y Antofagasta, identificando oportunidades de colaboración para potenciar el intercambio turístico, cultural y comercial entre las regiones.

El encuentro refuerza la importancia de la coordinación entre los sectores público y privado, y sienta las bases para futuras acciones conjuntas que permitan consolidar un corredor turístico binacional de alto estándar, promoviendo la integración regional y la competitividad de ambos destinos