Turismo y Cultura. Jujuy y Potosí fortalecen la integración del Corredor Ecoturístico Alto Andino Abra de García Hito 5 y 6

En un acto importante para la integración turística y cultural de la región, el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de la provincia de Jujuy, encabezado por el Secretario de Turismo, Lic. Diego Valdecantos, se reunió con autoridades y representantes de Potosí y de las comunidades locales para avanzar en el desarrollo del Corredor Ecoturístico Alto Andino Abra de García Hito 5 y 6, en la frontera argentino-boliviana.

El encuentro tuvo como finalidad coordinar acciones conjuntas entre las comunidades y los gobiernos regionales de Argentina y Bolivia, con el fin de fortalecer el Hito 5 y 6, promover el turismo comunitario vivencial, revalorizar la cosmovisión andina y garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad de las comunidades originarias.

Participaron del encuentro:

Durante la reunión, el Lic. Diego Valdecantos informó sobre los avances realizados y propuso un calendario fijo de tres fechas para Fam Tours 2026, buscando una gestión ordenada que permita la coordinación ante las Cancillerías de ambos países. Por su parte, el Lic. Luis Miguel Choque destacó la predisposición de Potosí para trabajar conjuntamente y detalló las gestiones realizadas ante la Cancillería boliviana, señalando las limitaciones legales existentes respecto a habilitaciones migratorias temporarias.Asimismo, las comunidades argentinas confirmaron su apoyo al proyecto.

Entre los acuerdos principales se destacan:

Este pacto busca frenar la migración y el desarraigo, fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades de desarrollo para las comunidades originarias, consolidando un modelo de turismo sostenible y vivencial en la región.