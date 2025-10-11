El intendente Jorge acompañó la presentación oficial de Jujuy Básquet junto al gobernador Sadir

En el Estadio Federación de Básquetbol se vivió una jornada llena de emoción y deporte con la presentación oficial de Jujuy Básquet, el equipo que representará a la provincia en la Liga Nacional. El acto contó con la presencia del del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge quien acompañó al gobernador Carlos Sadri. En la previa, niños y niñas de los centros deportivos municipales participaron de una clínica de entrenamiento junto a sus instructores, compartiendo una experiencia inolvidable que reafirma el impulso al básquet en los barrios de la ciudad.

Al respecto el intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge consideró, “creo que los niños están viviendo una experiencia única e irrepetible, que es llegar a nuestra catedral del Básquetbol, que es nuestro Estadio Federación, para conocer al flamante equipo de Jujuy Básquet que este año va a dar una batalla muy dura para lograr una clasificación entre los mejores de la Liga Nacional”.

“Ver los rostros de estos chicos que vienen de todos los barrios es algo extraordinario; a mi particularmente me llena de felicidad porque yo he practicado este deporte y recuerdo la primera vez que entre a este Estadio Federación a jugar un partido, recuerdo la emoción que significaba jugar en estas instalaciones, con el piso de parquet y el tablero de vidrio”, aseguró el ejecutivo municipal.

Finalmente, el mandatario definió el perfil que está adoptando la promoción de este deporte y expresó sus agradecimientos al gobierno provincial, “el Básquet toma un rol muy importante en el desarrollo social y humano de los barrios y también en esta integración tan inteligente y estratégica que estamos haciendo con el gobierno provincial así que agradezco profundamente al gobernador Sadir, al ministro Álvarez García y a los hermanos Calvetti por esta oportunidad”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, destacó la importancia que tuvo para los niños y niñas de los centros deportivos “este gran encuentro en este hermoso Estadio Federación que tiene la ciudad, donde compartieron con los jugadores de Jujuy Básquet; poder divertirse y poder aprender es fundamental”, y extendió los agradecimientos a “todo el equipo de la Dirección General de Deportes que cumple una función social impresionante en cada sector y barrio de San Salvador de Jujuy; vamos a seguir trabajando de esta manera y vamos a generar grandes basquetbolistas para el futuro”.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, sostuvo, “fuimos privilegiados en esta presentación del equipo de Jujuy Básquet al cual les deseamos todo el éxito; vinimos con los chicos que practican Básquet en los centros deportivos de la Dirección de Deportes -tenemos dos categorías Pre-mini y Mini-, que se hicieron presentes para asistir a un campus dándole un marco a esta gran presentación que esperamos sea el puntapié para que muchos chicos se contagien, se acerquen, quieran hacer este deporte, y sueñen con llegar a ser uno de estos grandes jugadores”, y agregó, “estamos impulsando mucho este deporte, hace poco inauguramos una nueva canchita de Básquet 3×3; es una apuesta de nuestro intendente”.