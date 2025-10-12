Formación. Sadir destacó la apertura del IMCA y las nuevas oportunidades educativas para los jujeños

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de lanzamiento del Instituto Modelo de Comunicación Audiovisual (IMCA) y ponderó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado y público para generar nuevas oportunidades de estudio.

En el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, se concretó la ceremonia donde participaron autoridades del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y del Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM encabezado por el periodista Luis Otero.

Tras la firma del convenio con el ISER, la provincia a través del IMCA vuelve a tener un instituto adscripto y otorgando que las carreras cuenten con validez nacional.

De tal manera, el IMCA Jujuy, será el segundo instituto en todo el país que ofrecerá la carrera de sonorización y doblaje.

En ese contexto, el gobernador celebró la alianza para que estudiantes de Jujuy y de otra región puedan tener un título oficial y nacional.

“Esta posibilidad les permitirá lograr tener un título y poder trabajar en cualquier parte del país, eso es valioso y estoy orgulloso de que Jujuy cuente con este instituto”, agregó.

Continuando, el mandatario destacó el reconocimiento del ISER y del trabajo de sus autoridades por hacer realidad que los jujeños tengan la oportunidad de concretar su vocación en la provincia y no tengan que emigrar.

Sadir culminó remarcando que seguirá apostando a esos proyectos que apuntan al futuro de la juventud y de la gente.

Durante la ceremonia se presentaron las carreras de Técnico Superior en Periodismo Deportivo, Técnico Superior en Locución y Técnico Superior en Sonido y Sonorización, formaciones incorporadas a la enseñanza oficial y expedidas por el Ministerio de Educación de la Provincia.

Estuvieron presentes, el Director Ejecutivo de IMCA Jujuy, Omar Flores; el Rector IMCA Jujuy, Fabián Gorena; y el Director Académico de IMCA Jujuy, Walter Cruz.