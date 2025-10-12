Noticias de Jujuy

Infraestructura Educativa. Inició obra de refacción en la Escuela Profesional N° 14 de Yuto

Inició obra de refacción en la Escuela Profesional N° 14 de Yuto

Los trabajos se realizan con una inversión superior a los $184 millones, en el marco del Programa INET, y contempla la refuncionalización sobre una superficie aproximada de 320 metros cuadrados.

El Ministerio de Educación, de Jujuy a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa, dio inicio a la segunda etapa de la obra “Terminación de Aula Taller y Refacciones Varias” en la Escuela Profesional N° 14 “Santa Bárbara”, de la localidad de Yuto.

La obra cuenta con una inversión superior a los $184 millones, en el marco del Programa INET, y contempla la refuncionalización de un antiguo edificio sobre una superficie aproximada de 320 metros cuadrados.

El nuevo espacio contará con un aula taller de peluquería, un aula taller de modistas y un aula taller para operadores de informática. Además, se prevé la construcción de un hall de espera, pasillo central, sala de profesores y sanitarios para alumnos y personal educativo. La intervención incluye la renovación total de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

El plazo estimado de ejecución es de 120 días, con la empresa Romano Construcciones a cargo de los trabajos.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de la Provincia de mejorar la infraestructura escolar, garantizando espacios adecuados y seguros para el desarrollo educativo en todo el territorio provincial.

