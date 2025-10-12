Móvil Gym visitó el nuevo Multiespacio General Arias

La instalación, pensada y diseñada como parte de una estrategia de integración vecinal, inclusividad y descentralización, comenzó a brindar sus primeros servicios a la comunidad de General Arias. Este nuevo Multiespacio se suma a las propuestas libres y gratuitas que impulsa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ofreciendo un lugar de encuentro comunitario, recreación y práctica deportiva para todos los vecinos.

Al respecto el subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, destacó, “los vecinos recibieron al Móvil Gym con mucho entusiasmo. Anunciamos que estará presente en este Multiespacio dos sábados al mes —el segundo y el cuarto—, mientras que también continuará el programa en Mariano Moreno y en Punta del Parque San Martín. Para nosotros es muy importante generar estos espacios los fines de semana, promoviendo la actividad física y el encuentro comunitario, con todo el ritmo, movimiento y alegría de los profes de la Municipalidad”.

A su turno, el coordinador de Hábitos Saludables, Sergio Armata, adelantó, “dentro del Programa Muni Activa vamos a seguir desarrollando distintas propuestas. Este miércoles, por ejemplo, estaremos en este hermoso espacio de General Arias filmando un video para el Día de la Madre. Invitamos a toda la comunidad a sumarse, de 15:00 a 17:00 horas, para participar en el armado de la coreografía que se estrenará el próximo domingo”.

Al respecto, su administrador, Facundo Colosco, expresó, “es el quinto Multiespacio municipalrecientemente habilitado y lo estrenamos con esta actividad física que llamamos Móvil Gym. Invitamos a todos los vecinos a acercarse y participar de las distintas actividades, cuya programación podrán consultar en el Centro Vecinal”.

Finalmente, el instructor Juan Manuel Sánchez señaló, “venimos trabajando hace tiempo con Móvil Gym en los Multiespacios de la Municipalidad. Con esta nueva instalación, sumamos otro punto de encuentro para seguir atrayendo a los vecinos que disfrutan del baile y la actividad física junto a nosotros”.

