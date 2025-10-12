Nueva edición de “Ecos del Parque”: abejas, plantas y polinización en vivo

El Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel”, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo Ecos del Parque, bajo la temática “Abejas, plantas… ¡Polinización!: interacciones de la naturaleza en vivo y en directo”, que se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 18 horas.

La propuesta, gratuita y abierta a todo público, busca acercar la naturaleza y el conocimiento científico de manera dinámica, participativa e interactiva, promoviendo la observación directa de los procesos naturales que sostienen la vida en nuestro entorno.

Durante el encuentro, los asistentes podrán observar en vivo las interacciones entre abejas y plantas, comprendiendo cómo se desarrolla la polinización, un proceso esencial para la reproducción de las plantas y la producción de gran parte de los alimentos que consumimos. Aunque suele asociarse únicamente con la abeja melífera (Apis mellifera L.), en nuestro país existe una gran diversidad de especies polinizadoras que cumplen un papel vital en los ecosistemas.

La disertación estará a cargo de la Lic. en Ciencias Biológicas Leila Rocha, investigadora del INECOA-CONICET/UNJu, quien compartirá su experiencia sobre la importancia ecológica y ambiental de las abejas y otros polinizadores.

El encuentro se realizará en el Parque Botánico Municipal, el jueves 16 de octubre a las 18:00 horas. Si bien la actividad es gratuita, los interesados deberán reservar su lugar enviando un mensaje al WhatsApp 388154037073, ya que los cupos son limitados.