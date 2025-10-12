Políticas socioeducativas. Educación acompañó la presentación de proyectos del Concejo Deliberante Estudiantil

La jornada de debate se desarrolló en el Colegio Santa Teresita.

El Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, acompañó la instancia de presentación de proyectos del Concejo Deliberante Estudiantil, reafirmando su compromiso con la formación de juventudes participativas, con herramientas sólidas para la construcción de una ciudadanía activa.

La jornada de debate se desarrolló en el Colegio Santa Teresita, donde distintas áreas del Ministerio brindaron apoyo y propuestas. En este marco, el Departamento de Deporte y Educación Física impulsó una Pausa Activa, fortaleciendo la dimensión socioemocional de los y las jóvenes participantes.

Asimismo, el equipo técnico de la Secretaría, junto al Programa CREER, llevó adelante la propuesta “La Escuela Somos Todos”, destinada a docentes, promoviendo la reflexión sobre las causas de desvinculación escolar y la importancia del acompañamiento en las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes.

Finalmente, la Dirección de Bienestar Estudiantil, a través del área de Centros de Estudiantes, desarrolló un taller sobre la importancia de la práctica democrática en las instituciones educativas, fomentando el liderazgo juvenil y la participación activa.