Bomberos incorpora recursos humanos calificados

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó del acto de finalización de un curso básico de formación de 15 efectivos de la Dirección General de Bomberos, especializados en lucha contra incendios, buceo, natación, rescate en altura y otros procedimientos.

La ceremonia de entrega de certificados tuvo lugar en el cine «Select», oportunidad en la cual el mandatario puso en valor rol de los bomberos al servicio de la comunidad y, además, recordó que recientemente se reunió con unidades operativas en el Aero Club Jujuy para informar el estado de trámite de adquisición de equipamiento y obras en ejecución para mejorar la capacidad de respuestas a las necesidades de la comunidad.

«En situaciones de emergencia, como las vividas en los últimos días con incendios en distintos sectores de la provincia, siempre están los bomberos, asumiendo riesgos extremos», indicó.

Enfatizó que el compromiso del gobierno de la provincia es «trabajar junto a los bomberos» para potenciar sus habilidades.

Finalmente, Sadir reivindicó «la vocación de superación de cada integrante de la Dirección General de Bomberos y las ganas de ser cada día mejores, pensando en la gente».

Por su parte, el director general de Bomberos, Ramón Mancilla, señaló que «el trabajo de bomberos es muy diferente al resto» y añadió que las cuatro semanas de cursado fueron «intensas» y abordaron «una pequeña parte de lo que es ser bombero».

También, resaltó «la importancia de incorporar nuevos efectivos para cubrir necesidades de personal» y agregó que «esto no termina acá», ya que «ahora viene la etapa de adquirir experiencia en el campo laboral».

A su turno, el jefe de Policía, Milton Sánchez, expresó que «el proceso de formación de recursos humanos no se detiene» e indicó que los 15 efectivos que completaron el curso básico «seguirán capacitándose, porque es fundamental disponer de capital humano idóneo para misiones de alta sensibilidad para la gente».

En este sentido, anticipó que «en breve se pondrá en marcha un curso de capacitación para el Cuerpo de Infantería a nivel nacional».

Cabe señalar, que en el acto también estuvieron presentes funcionarios y miembros de los organismos que integran el sistema de emergencia de la provincia.