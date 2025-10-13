Con la participación de 400 chicos se desarrolló la 5ta. fecha de la Liga Provincial de Inclusión

Con la participación de casi 400 jóvenes y niños provenientes de distintos puntos de la provincia, se llevó a cabo en el complejo deportivo “Pajarito” Conde, ubicado en la Punta del Parque San Martín, la quinta fecha de la Liga Provincial de Inclusión, organizada y coordinada en conjunto por la Secretaría de Deportes de la Provincia y la colaboración de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de San Pedro, Abra Pampa, El Carmen, Perico y la capital jujeña, que participaron en disciplinas como fútbol, vóley, bochas, básquet en silla de ruedas y hockey.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial bajo la consigna “Jujuy, capital de la Inclusión”, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y física de personas con discapacidad, además de generar espacios de encuentro e integración familiar.

Battistella destacó la amplia convocatoria de la jornada, señalando que “participaron más de 400 chicos de toda la provincia”, y subrayó que “estamos trabajando junto a Provincia, el Concejo Deliberante y todos los equipos de deportes, con profesores comprometidos que acompañan donde se los necesite”.

Por su parte, Mariel Sadir, directora de Inclusión y Deportes, remarcó que “la gran participación se debe al trabajo articulado con Provincia, a través de la profesora Aldana Noceda”. Agregó además, “estamos felices no solo por la cantidad de jóvenes que participan, sino también por los colegas y profesores que pusieron su granito de arena para concretar esta jornada deportiva, con disciplinas como fútbol, vóley, bochas, básquet en silla de ruedas y hockey”.

Asimismo, destacó que “durante todo el año se trabajó intensamente en cooperación entre el Gobierno y el Municipio, y hoy se ven los frutos. Venimos impulsando la inclusión no solo desde la actividad física, sino también desde el acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias. Tanto nuestro intendente como el gobernador vienen fortaleciendo este proyecto que hace de Jujuy una verdadera capital de la inclusión”.

A su turno, Aldana Noceda coordinadora del Área Educacional y Médica explicó que “se viene trabajando fuertemente en articulación con el Municipio, no solo en los programas de deportes adaptados para el desarrollo de las personas con discapacidad, sino también en los clasificatorios de los Juegos Forja”.

“El camino —continuó— siempre será el trabajo conjunto, en el que cada uno aporte su granito de arena para construir grandes proyectos a largo plazo, generando espacios y servicios deportivos accesibles para toda la comunidad”.

El encuentro contó con el acompañamiento de la Fundación José Daniel “Rana” Valencia, tres Centros de Integración Comunitaria (CIC) del Municipio y el Ministerio de Desarrollo Humano. Estuvieron presentes Sandra Batistella subsecretaria de Desarrollo Humano; Luis Calvetti, secretario de Deportes de la Provincia; y Leandro Calvetti director de Deportes Infanto-juvenil; Mariel Sadir, directora de Inclusión y Deportes; Gustavo Hiruela, titular de Deportes y Recreación, Aldana Noceda, coordinadora del Área Educacional y Médica de la Secretaría de Deportes, junto a equipos técnicos y profesores.

Nota audiovisual: https://youtu.be/XussXH9w8gg