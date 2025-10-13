Turismo. Más de 15 mil turistas visitaron Jujuy durante el fin de semana largo

La provincia registró una ocupación hotelera del 73,53% y más de 30 mil pernoctaciones. El movimiento dejó un impacto económico estimado en $3.065.250.892, consolidando a Jujuy como uno de los destinos más elegidos del norte argentino.

Jujuy volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el feriado largo de octubre. Un total de 15.687 turistas recorrieron la provincia, generando 30.264 pernoctaciones en emprendimientos empadronados y no empadronados. El gasto promedio por visitante fue de $100.836 diarios, con una estadía promedio de 1,94 noches.

«Este feriado largo fue muy positivo para el turismo jujeño. Volvimos a confirmar que somos uno de los destinos más elegidos del norte argentino, no solo por nuestras bellezas naturales, sino también por la hospitalidad de nuestra gente y la calidad de nuestros servicios», destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

La región Quebrada lideró el ranking de ocupación con un 83,22%, seguida por los Valles con 59,93%, las Yungas con 57,77% y la Puna con 44,97%. Entre las localidades, Tilcara alcanzó el 84,3% de ocupación, Purmamarca el 86,1%, Maimará el 81,8%, Humahuaca el 77,6%, y San Salvador de Jujuy el 72,6%.

«La Quebrada sigue siendo nuestro emblema turístico, pero también vemos un creciente interés por otras regiones como las Yungas y los Valles, lo que habla de un turista que busca experiencias más diversas y sostenibles», señaló el ministro.

De los 15.687 visitantes, 9.359 se alojaron en emprendimientos empadronados y 6.227 en no empadronados. El total de pernoctaciones alcanzó las 30.264, distribuidas en 18.158 para alojamientos empadronados y 12.106 para no empadronados. La provincia registró 421 alojamientos disponibles y 12.347 plazas ofrecidas durante el feriado.

«Estamos viendo una recuperación sostenida del sector, con una ocupación que se mantiene fuerte en cada fin de semana largo. Esto es resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado, y del esfuerzo por mantener altos estándares de calidad y promoción constante», explicó Posadas.

El ministro destacó además que el turismo «es uno de los principales motores del desarrollo local, porque genera empleo, mueve economías regionales y proyecta nuestra identidad cultural hacia el resto del país y del mundo».

Con resultados positivos repetidos en cada fecha clave, Jujuy consolida su posicionamiento como un destino estratégico del norte argentino. La diversidad geográfica, la riqueza cultural y una política sostenida de promoción y desarrollo turístico continúan atrayendo a visitantes de todo el país.