Cultura. Federico Peñaloza presenta «Sueños brujos» en la Casa de las Letras

El escritor jujeño invita este viernes a sumergirse en una serie de cuentos que exploran territorios inquietantes del imaginario local.

La presentación de «Sueños brujos» reunirá a lectores y seguidores de la narrativa regional en una jornada organizada por el grupo Jujeños Autores. Peñaloza, conocido por su capacidad para construir atmósferas cargadas de simbolismo, propone en esta ocasión relatos que prometen atrapar al lector desde sus primeras líneas.

El libro reúne una colección de cuentos que abordan temáticas oscuras y personajes complejos, consolidando la voz del autor dentro de la literatura provincial. La apuesta de Peñaloza es trabajar con elementos del folclore y la tradición oral jujeña para construir universos ficcionales propios.

El encuentro tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 19:30 en la Casa de las Letras, con entrada libre y gratuita. Los interesados pueden comunicarse al 3884146865 para más detalles sobre la actividad. La iniciativa forma parte del calendario regular de presentaciones literarias que impulsa el Ministerio de Cultura y Turismo provincial.