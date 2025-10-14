Noticias de Jujuy

La Muni Tu Lugar llegará con actividades saludables para adultos mayores en Alto Comedero

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de su programa “La Muni, Tu Lugar”, continúa promoviendo espacios de contención, aprendizaje y bienestar para adultos mayores. En esta oportunidad, la propuesta se emplazará el día jueves 16 de octubre de 9 a 12 horas, en el S.U.M B° Éxodo Jujeño, ubicado en Avenida Fuerza Aérea – Pasaje Marisa de Alto Comedero.

Bajo el lema “Espacios que cuidan, corazones que vibran”, la jornada ofrecerá asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita, con una amplia propuesta que incluye: exposición de talleres; stands informativos sobre salud, recreación y servicios municipales; espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria.

Además, el programa municipal ofrecerá asesoramiento y orientación profesional a cargo de equipos interdisciplinarios; presentación de baile; yoga en silla y sesiones de masaje.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar a los adultos mayores brindando herramientas para una vida saludable, activa e integrada, fortaleciendo el tejido comunitario en cada barrio.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 388 5853435 o 388 5053776. La invitación es abierta a toda la comunidad.

También podría interesarte
Jujuy

Secretaría de Deporte. Más de 400 deportistas participaron de la 5° fecha de la liga…

Jujuy

Encuentro. «Astronomía y Turismo: el cielo como patrimonio»

Jujuy

Patrimonio. Tilcara recibió los bienes históricos del Coronel Álvarez Prado

Jujuy

La Legislatura puso en valor el legado del Coronel Álvarez Prado con la entrega de…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.