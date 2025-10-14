Noticias de Jujuy

Nueva edición del taller “Mirando Nuestros Vínculos”

Jujuy

El Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una nueva edición del taller “Mirando Nuestros Vínculos”, que se realizará el miércoles 15, de 14 a 16 horas, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros.

La propuesta tiene como objetivo fomentar la reflexión sobre las relaciones humanas, las emociones y los vínculos cotidianos, brindando herramientas para fortalecer la comunicación y el desarrollo personal.

Los talleres se realizan cada tercer miércoles del mes, son gratuitos y participativos, y están dirigidos a todas las personas interesadas en mejorar sus vínculos personales, familiares y comunitarios.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a la sede del Departamento de Salud Mental, ubicada en Jorge Newbery 996.

