Vecinos de Cuyaya y alrededores recibirán los servicios de “La Muni Junto a Vos”

Los vecinos del barrio Cuyaya y zonas aledañas podrán acceder este miércoles 15, de 9 a 12 horas, a múltiples servicios municipales y provinciales durante una nueva jornada del programa “La Muni junto a vos”, que se desarrollará en Plaza Constitución, ubicada entre calles Gordaliza y Constitución.
Durante la actividad, los asistentes podrán realizar trámites y consultas ante el Registro Civil, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, el Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, SUSEPU y el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.
Además, se brindará orientación a adultos mayores, asesoramiento de COPRETI y gestión administrativa, junto con un espacio para el abordaje comunitario y servicios de Zoonosis.
En materia de salud, se ofrecerán controles de nutrición, electrocardiogramas para mayores de 10 años, y consultas de odontología y fonoaudiología.
También habrá asesoramiento legal y judicial, y los vecinos podrán informarse sobre educación en seguridad vial policial y defensa del consumidor.
Desde la Dirección de Descentralización y Calidad de Gestión de la Municipalidad, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, destacaron que el programa tiene como objetivo acercar los servicios del Estado a los distintos barrios, mediante una acción integral que fortalece el vínculo entre la comunidad y las instituciones públicas.
Servicios disponibles durante la jornada:
- Trámites y consultas: Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, SUSEPU.
- Atención a la comunidad: orientación para adultos mayores, COPRETI y gestión administrativa.
- Salud: controles de nutrición, electrocardiogramas, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación vial policial y defensa del consumidor.
- Otros servicios: abordaje comunitario y programas de acompañamiento territorial.
